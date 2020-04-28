台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警奪走5條人命，由於錢櫃老闆就是年代電視老闆練台生，因此網友特別關注年代主播張雅琴今天會如何評論錢櫃火警一事。

張雅琴於節目一開播後就馬上說，「很多人都在cue我，說我沒有說話？欸～抱歉我周六日沒有班耶，我其實也很關心這件事」。張雅琴還很懂網友想要的是什麼，她說：「大家都對我說，『你的老闆也是錢櫃老闆，你會不敢講？還有人說雅琴一定不敢講』」，張雅琴反駁「我有新聞就報」。

張雅琴接著說，「好不容易0確診，大家去KTV唱歌小確幸」。張雅琴拿出一張紙板，上面說也是寫説0確診。接著她再主攻說，要來探討「儲藏室為何起火？誰把消防設備關掉的？」

網友對照八仙塵爆事件，張雅琴砲轟八仙樂園董事長的火力程度，網友說，當時張雅琴點名八仙董事長陳柏廷、總經理陳慧穎捐一億元也不夠，還要假扣押，並流淚泣訴呼籲母公司萬海集團出面，不要切割八仙樂園，也批評八仙是中央政府（當時是馬政府）要負責。

對照這次錢櫃火警，網友評論張雅琴表現，「有提到練董嗎？」「整個軟」、「弱爆」、「雅琴不意外」，有網友強調，也可以按照八仙塵爆的標準同樣造句「主要是中央政府要負責」！

(中時電子報)