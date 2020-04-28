北市林森北路錢櫃火災。（北市府提供／中時資料照 張穎齊台北傳真）

北市林森北路錢櫃KTV26日驚傳火警，一場惡火釀成5死悲劇，不少幸運逃生的民眾分享自己往頂樓逃命、逃生時用濕毛巾、濕紙巾摀住口鼻等，但其實有些逃生觀念已經過時，到底火災中該怎麼求生？4大關鍵決策做對，大幅增加存活機會。

Q1：火災發生當下，到底該趕緊逃命還是躲在房間內較安全？

如果還沒竄出濃煙，且逃生路線暢通的情況下，應以最快速度從逃生樓梯離開。

火災發生當下，在開門之前可先觸摸門把、門板測試溫度，並觀察門外有沒有煙霧。如果門把溫度很高，就代表門的另一邊已經相當高溫，這時候不要貿然開門，應該思考其它逃生路線；如果門把沒有感覺到高溫，可先利用門縫觀察門外狀況，沒有煙霧再逃生，並且要隨手關門，防止火勢和煙霧擴散；若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改找其他逃生避難路線。

如果已經竄出濃煙，應立刻關門並用濕毛巾、衣物塞住門縫，避免濃煙竄入，有窗戶就立即打開窗戶，等待救援。台北市政府消防局安和分隊隊員張聖舟建議，找一間有對外窗戶的房間，關上門後找布或衣服把底下的門縫塞住，能夠抵擋濃煙多久，就代表你能延長待救到消防員來多久，並且要對窗外求救，讓外面的人知道有人在裡面待救及你的位置。

Q2：如果外面濃煙密布，躲浴室、廁所有水，比較安全？

很多浴室、廁所沒有對外窗，沒辦法呼救求援和逃生，而且大部分浴室門是塑膠做的，遇高溫很容易熔化，再加上通常門上會有通風百葉窗，濃煙可能因此竄進來，因此躲在浴室沒辦法有效隔絕濃煙。

有些民眾以為浴室排水孔會有新鮮空氣？其實是錯的，台北市政府消防局秘書室主任黃依慧說，浴室排水孔連接下水道，並沒有很多新鮮空氣，躲浴室不見得生存機率比較高。

Q3：如果樓梯間沒看到濃煙，應該往下跑還是往上逃？

正確火場逃生只能往下跑或是躲回原樓層的房間，沒有往上逃生的選項。由於煙霧上升速度相當快，1秒可以上升3～5公尺，而人平均往上速度1秒只有約0.5公尺，所以人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則是往下逃生。

張聖舟表示，濃煙都是向上蓄積，時間愈久上層的煙只會愈來愈濃，溫度只會愈來愈高。

Q4：逃生時，要用濕毛巾摀住口鼻嗎？

濃煙是火場的頭號殺手，因此不應嘗試穿越濃煙逃生，過去常聽到用濕毛巾摀口鼻就能穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中致命的一氧化碳和有毒氣體。張聖舟強調，「濕毛巾掩口鼻」是常見迷思，就算只花30秒、1分鐘找水，火勢蔓延迅速，花時間找水只會拖累逃生速度，而且濕毛巾掩口鼻還是會吸入濃煙。

高雄市政府消防局消防員蔡宗翰也指出，有毒氣體和氧氣都是氣體，如果濕毛巾可以擋住有毒氣體，同時也擋住氧氣，讓你無法呼吸、窒息而死，而且濕毛巾遇熱產生的水蒸氣一旦吸入呼吸道，恐會造成嚴重灼傷。

另外，火場逃生避難時，一定要謹記「隨手關門」的觀念。逃離起火處及家裡時，應隨手關起房門及大門，防止火勢和煙霧擴散，以利其他房間或樓層的人可以順利逃生避難。

遇上火災怎麼辦？ 參考求生避難SOP

1.開門，往1樓向外逃生

火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法就是往1樓向外逃生，人往上跑是跑不贏煙的，因此火場逃生原則為往下逃生。

2.到樓梯間沒有看到煙霧，就可繼續往下、往外逃生

確認樓梯裡沒有任何煙霧後，才可以選擇走樓梯往下往外逃生，選擇走有防火門的安全梯逃生是最佳選擇（因為關上防火門可阻絕火勢及煙霧擴散，形成安全的逃生環境）。

3.平時應規劃2個方向逃生路線

當主要逃生出口沒辦法往下往外逃生時，要找第2逃生出口往下往外逃生；如果第2逃生出口也被擋住，就應改往相對安全的空間關門避難，等待消防人員救援。

可往火、煙、熱的反方向尋找相對安全空間，像是離火、煙、熱最遠的陽台或房間，且房門必須是可以緊閉關上的木門，不是無法阻絕高溫和煙霧的塑膠門或玻璃門，讓自己處在一個相對安全的空間內避難，並撥打119求援，記得詳細告知119所在位置，等待消防人員救援。

(中時電子報)