《紐約時報》等多家西方媒體日前披露，在北京大力施壓下，歐盟官員最近的一份報告減輕了對中國大陸的批評。荷蘭環境保護部部長格魯特胡伊斯（Bart Groothuis）27日致函歐盟外長波瑞爾，要求對這份報告向歐洲議會做出正式的解釋。

《紐約時報》等媒體引述外交消息人士的話說，涉事報告原定4月21日發表，內容原本提及中國大陸一部分靠歸咎美國將病毒散播國際，來限縮病毒源自中國的說法，也提及中方抨擊法國遲於因應疫情、不實指控法國政治人物用種族歧視字眼侮辱世界衛生組織總幹事譚德塞。報告還凸顯俄羅斯不遺餘力助推散播不實資訊，削弱西方機構公信力等。

報告原文寫道，「中國持續在全球散播不實消息，以洗脫疫情大流行究責並改善國際形象。公開與非公開手段都有被觀察到。」

消息人士稱，中國官方在該報告被發表前從美國政治新聞網站Politico的相關報導中，獲知了其中內容。隨後，一名中國高級官員與在北京的歐盟駐華官員於報告原定發表日當天取得聯繫，並告訴後者稱，「若這一報告如其被描述的那樣，並在今天發表的話，將對（我們的）合作非常不利」。

路透在查看歐盟內部就這一事件的通訊記錄後披露，中方出面干預的官員是中國外交部歐洲司楊曉光參贊。他向歐盟方面表示，這一報告若發布北京將「非常憤怒」，並指控歐盟官員透過發表該報告是在「取悅他人」。歐盟外交人員解讀為是在「取悅華盛頓」。

報導稱，在中方干預下，這一報告被推遲發布。而其在24日發布的最終版本與原定要發布的文本間也存在多個差異。後來報告裡關於中國「全球散播不實消息」，以及提到中法間爭執等字句已被拿掉，一些用語也軟化。

這場報告之爭是一場全球就疫情描述角力戰的一環，也正值歐盟想贏得北京貿易讓利、並盼疫情大流行一過，雙方便能重建深厚關係之際。分析人士指出，歐盟正為在中國的歐洲企業爭取更佳待遇，而在疫情大流行前，中歐每日的雙邊貿易額超過16億美元；德國汽車製造商、法國農民及其他產業，都高度依賴對中國出口。

《紐約時報》的報導還稱，在中方干預下，歐盟外長波瑞爾的公關顧問奧索瑞歐指示暫緩發布報告。目前，波瑞爾正為此事面對來自成員國的壓力。

(中時 )