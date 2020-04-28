愷樂（蝴蝶姊姊）與羅志祥（小豬）主持八大節目《娛樂百分百》多年，還靠該節目2017年奪下金鐘綜藝節目主持人獎，近日卻傳出早在5年前因收視不佳，製作單位一度想換掉愷樂，當時小豬喊話與愷樂共進退，才保下她的主持工作，但近日愷樂深陷小豬的「不正當男女關係」風波中，製作單位極可能祭出棄蝶保豬手段，對此該電視台27日否認。

該電視台表示：「八大電視長年與小豬、愷樂合作愉快，也肯定他們倆工作上的表現，對於無中生有的爆料內容，以後將不再回應。」小豬醜聞連環爆，很多觀眾都到節目官網留言抵制，希望他與愷樂可以退出主持群，但值得一提的是，23日當晚愷樂主持的《娛百》收視為0.4，比平均值0.3還略高，翌日收視慘掉一半，僅有0.2，也顯出觀眾對於兩人觀感急速下降的事實。

不只主持受影響，愷樂先前合作的代言，也接連爆出緊急撤換，先前邀她代言保養品的璦絲兒國際生技有限公司已開出第一槍，據悉當初以7位數風光邀來愷樂代言髮廊的名留集團，也正在研擬合約，不排除求償可能，愷樂的處境可說是雪上加霜。

(中時 )