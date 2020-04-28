徐小可、阿Ben夫妻27日出席「清新門診」記者會，推廣清新微波療程。談到球友羅志祥（小豬）與周揚青毀滅式分手，兩人苦笑送祝福，徐小可坦言心疼周揚青，阿Ben則說：「他最近可能沒什麼心情打球，我有傳訊息給他，已幫他禱告，知道他現在思緒很亂，求主聆聽他的禱告，把一切傷害降到最低。」

小豬醜聞連環爆，徐小可、阿Ben坦承相交多年，但仍被新聞嚇到，徐小可表示：「女生一定心疼女生的，男生這部分，當然也覺得怎麼會做出這種事，但是我們誰都不是當事者，外界還是要多給他們一些空間。」她也特別祝福周揚青，「希望女生可以找到一個舒緩心情的方式，畢竟真的是很大的傷害，我們祝福她，也祝福男生。」她希望不要因為這次事件，讓任何一方有陰影，未來無法擁有新戀情，「祝福他們都能找到更好的對象。」

至於是否查看另一半手機，徐小可表示：「看了之後反而會想更多，也許可能訊息不完整而有誤會，如果覺得可疑的部分，我會直接問老公。」他們彼此都知道對方手機密碼，卻不曾看過對方手機，「信任很重要，不然連買咖啡的發票你都覺得有電話寫後面。」

(中時 )