根據美國約翰斯霍普金斯大學最新數據顯示，全球新冠肺炎確診人數今(28日)正式突破300萬人，累計死亡人數超過20萬人。其中，美國共有近98萬人確診，佔全球確診人數將近三分之一。

目前美國新冠確診人數逼近百萬大關，共有5.5萬人死亡。西班牙、義大利及法國總確診人數分別排名全球第2至4名。

亞洲國家當中，伊朗9.1萬確診，俄羅斯8.7萬確診，雙雙超越中國大陸。

(中時電子報)