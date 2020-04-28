新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 04:422020/04/28 中時電子報 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎全球確診人數今天突破300萬。（圖／美國疾病管制暨預防中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國約翰斯霍普金斯大學最新數據顯示，全球新冠肺炎確診人數今(28日)正式突破300萬人，累計死亡人數超過20萬人。其中，美國共有近98萬人確診，佔全球確診人數將近三分之一。 目前美國新冠確診人數逼近百萬大關，共有5.5萬人死亡。西班牙、義大利及法國總確診人數分別排名全球第2至4名。 亞洲國家當中，伊朗9.1萬確診，俄羅斯8.7萬確診，雙雙超越中國大陸。 文章來源：美國約翰斯霍普金斯大學最新數據 (中時電子報) #新冠病毒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #確診 #美國 #確診人數 #新冠 #300萬 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦確診再＋1 連11天無本土 04:102020/04/24 生活新聞 陸疾控中心主任高福：新冠疫苗九月或有望緊急使用 10:252020/04/24 兩岸 法匹拉韋受期待 日增產儲備 04:102020/04/26 國際大事 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 新冠肺炎最新特效藥 日增產抗疫 10:202020/04/26 生活 美調查網站：「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」為假新聞 10:562020/04/26 兩岸 年輕人注意！染新冠後恐中風喪命 07:122020/04/27 國際 《類股》生技股發燒 13檔「疫」飛沖天 11:422020/04/27 財經 陸國務院聯防控：武漢新冠「清零」不等於全部出院 17:082020/04/27 兩岸 英國脫歐撞上無影殺手 04:102020/04/28 時論廣場 國際熱門新聞 1分鐘看世界》金正恩還活著 英相今日復工 - 國際 美韓恐爆衝突？川普索天價駐軍費 文在寅也硬了 - 時事 新冠全球破300萬確診 美國佔近三分之一 - 國際 延續金氏王朝血脈 金與正恐比金正恩更殘暴 - 國際 川普掰了新冠簡報 真正原因老實說 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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