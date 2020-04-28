新冠肺炎今天全球確診人數突破300萬例，逾20萬人死亡，國際批評世界衛生組織（WHO）防疫失當的聲浪不斷。世衛秘書長譚德塞今天再次為世衛的疫情應對作為辯護，表示1月底已提出科學實證的建議，有採納世衛建議的國家，防疫表現較其它國家好。

世衛例行記者會

譚德塞今天在例行記者會上表示，一月三十日WHO依據國際衛生條例（IHR）宣布疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛可以宣布的最高級別緊急狀況，當時歐洲只有10例、拉丁美洲及非洲掛零，世界其它地方也沒有病例，當中國大陸以外只有82例時，WHO就宣布最高緊急情況，因此世界各國應認真聽取WHO建議。

譚德塞說：「你們可以自己看看，聽從WHO建議的國家，比其它國家有能力防疫，這是事實，WHO給予的是基於科學實證的建議，各國可以接受或不接受，最終是各國要承擔自己的責任。」

(中時電子報)