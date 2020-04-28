外型帥氣的安哲曾演出電視劇《我的男孩》、電影《誰先愛上他的》等作品，也是位知名的繪本作家與視覺藝術家，作品入圍多項國際大獎。但日前有讀者向本刊爆料，發現安哲出現在交友軟體，還有已通過驗證帳號為本人的藍勾勾，但讀者進一步與對方聊天後，才發現原來是安哲的照片被盜用了！

有讀者向本刊爆料指出，日前在某知名交友軟體，被一位長相斯文、顏值不輸藝人的網友傳來私訊。該讀者原先只覺得對方很眼熟，但仔細檢查照片後發現，「影中人」竟是藝人安哲，且對方的個人資料上，也有象徵通過真人驗證的藍勾勾，讓讀者一度以為對方就是安哲本人。

後來這位「假安哲」再次私訊給讀者，雙方閒聊幾句後，讀者忍不住詢問：「這些是你的生活照嗎？」對方坦承「不是呦！這是藝人吧！」讀者追問「那你怎麼放他的照片？」「假安哲」竟理直氣壯地表示「有人傳給我說長的（得）很像，我也覺得蠻（滿）像的。」還認為這樣「形象比較好」，回應令人哭笑不得。

出現在交友軟體的冒牌安哲，竟然獲得藍勾勾認證。（圖／讀者提供）

該名讀者感嘆，玩交友軟體最怕遇到使用假照片的人，「一方面覺得受騙，另一方面會覺得浪費彼此時間。」她還向本刊表示，之後「假安哲」更說，朋友認為他也很像梁正群，但讀者比對「假安哲」與梁正群的照片後，覺得兩人根本不像。

事後本刊查看此交友軟體官網的「照片驗證」功能，官網宣示該軟體「使用可靠的人類與面部辨識技術，將您提交的自拍與您的個人資料照片做比對，若您的帳號通過驗證，我們將會通知您，並在您的個人資料上顯示勾勾圖示，好讓其他人知道您的身分無虞。」但「假安哲」冒用藝人的照片，卻得到藍勾勾，讓人好奇他如何通過驗證，抑或是「假安哲」在通過驗證後，才改用藝人照片，藉此規避驗證程序。

至於安哲本尊，曾在電視劇《妹妹》演出恐怖情人，在《我的男孩》中，則是位搞笑的浮誇設計師，戲路相當廣；熱愛繪畫的他，曾出版多本作品集，也辦過個人展，更兩度拿下金蝶獎「台灣出版設計大獎榮譽獎」。前年安哲以插畫作品《阿河Aho》，入選有「插畫界奧斯卡」之稱的「義大利波隆那插畫展」，躍上國際舞台，多才多藝加上外型出眾，沒想到卻讓他變成網友冒用的目標。

安哲曾在《必勝練習生》飾演帥氣的執行長，令人印象深刻。（圖／東森提供）

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除了演員身分，安哲也是位作品風格強烈的畫家，此為他替2020「金馬奇幻影展」設計的先行版主視覺。（圖／瑞博品提供）

安哲的繪畫作品屢獲國際獎項肯定，還曾受邀前往義大利參加「波隆納插畫展」。（圖／翻攝自安哲臉書）

(中時電子報)