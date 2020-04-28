藝人名氣大，不肖廠商盜用藝人照片賣商品的事層出不窮，也有不少網友會冒用藝人美照、帥照在網路上交友；高爾宣就兩度在交友軟體被盜用照片，他曾在 IG 限時動態寫下：「我從沒用過交友軟體，以後也不會，大家別被騙了。」當時更氣到飆髒話。

其實早在三年前，高爾宣就遭盜用，當時第一次碰到這種事，他就曾在臉書上發文抱怨：「認識我的都知道我不用交友軟體，我不缺我也不用，如果有人在怪怪的程式看到我，幫我檢舉。」沒想到後來還有第二次。

從《我愛黑澀會》出道的玉兔，則是遭日本人跨海盜用照片，在臉書化名為「臼井櫻子」，就連玉兔愛貓的照片也被盜用，讓她只能自嘲：「看來我是日本人的菜！」至於解婕翎是連著2年被同一位網友在交友軟體裡盜用照片，讓她開酸對方「2年還沒交到朋友」：此外她也曾在遊戲中被盜用名字，讓她相當困擾。

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(中時電子報)