在新冠肺炎疫情重創交通觀光業下，交通部編列新台幣1.77億元預算，推出「融資展延利息補貼方案」，協助運輸業者辦理營業車輛貸款展延，然而，這盤牛肉卻讓運輸業者大罵「豬不肥，肥到狗 ！」

原來，運輸業者向融資租賃公司（融資公司）辦理車貸展延時，還得先「額外｣支付一大筆「展延利息金｣，而交通部對展延期間增加的利息只補貼約0.81％，等於每增1萬元利息只補貼81元，導致許多運輸業者紛紛失望地打退堂鼓，監理人員還揶揄：「連開車到監理所的油費都不夠！」

一名承辦該業務的監理所人員爆料，「駕駛向融資公司協商延後還款的展延利息金，一筆要幾千元到幾萬元不等，而交通部提供的補助方案，換算下來，每一萬元的展延利息金，只能補助約81元，說句老實話，這筆補貼還不夠付開車來監理所的油費。」該人員揶揄，「展延利息金」根本就是提前繳交的「滯納金」（延遲繳稅或信用卡費，所衍生的罰款）。

對此，立委蔡壁如認為，融資租賃業的主管機關是經濟部商業司，但它涉及了金融和交通運輸業務，「這顯示制度需要更明確的管理與整合；而計程車司機和大客車駕駛的工作，常常是社會安全的緩衝，政府的紓困經費應該直接幫助到他們，才符合分級分流、雨露均霑的原則。」

蔡壁如呼籲融資業者高抬貴手，多考慮借貸人的壓力與困難，將展延利息金移到還款後期再收取，大家一同共體時艱。

交通部公路總局運輸組副組長黃鈴婷表示，截至四月二十日止，提出融資展延需求的業者共兩千五百多家、一萬兩千多輛車，已完成貸款展延洽談的業者共六十四家、三百二十八輛車。

黃鈴婷強調，這是交通部首度提供業者融資展延利息補貼，特別與融資公司多次溝通，達成年息加計以百分之二為上限的共識，否則融資展延利息可能高達百分之二十，建議貸款人審慎考量展延需求，而非政府有補貼，就貿然申請展延。

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(中時電子報)