交通部月前推出「融資展延利息補貼方案」，協助駕駛度過疫情衝擊，豈料，不少駕駛向職業工會探詢政府紓困方案時，卻發現融資業者對展延還款者加徵的利息高得嚇人。

交通部推出「融資展延利息補貼方案」有車貸的業者，可向貸款的金融機構或融資公司申請本息展延，不過，與融資公司協商採不同計息方式，展延貸款還款期限三至六個月，但須先加徵年息百分之二為限的「展延利息金」。交通部則按中華郵政公司一年期定期儲金機動利率（約0.81％），給予貸款人利息補貼。

從事多元計程車兩年多的「小張」，育有兩名未滿八歲的子女，去年他為了購入一輛二手小客車，向融資公司貸款九十萬元，年息百分之六．五，分六年七十二期償還，每月攤還本息約一萬五千六百元，目前尚有本金八十四萬三千元未還。

「我前幾天去申請緩繳貸款三個月，融資公司要將我的利息加徵到百分之八．五，光是當月利息，就飆到一萬七千六百元，馬上要多付二千元左右，政府每個月卻只補貼我一百多元，我們這些運將到底要怎麼過活？」小張接著抱怨，「我們確實該繳車貸，但現在生意不及以往的一半，根本繳不起，才需要辦理展延，融資公司卻趁機大發國難財，讓我每個月的壓力變得更沉重，實在不合理！」

運將阿星的載客量剩不到原來的一半，收入不敷家庭開銷，不知如何是好。（圖／王永泰攝）

交通部公路總局運輸組副組長黃鈴婷表示，截至四月二十日止，提出融資展延需求的業者共兩千五百多家、一萬兩千多輛車，已完成貸款展延洽談的業者共六十四家、三百二十八輛車。

黃鈴婷強調，這是交通部首度提供業者融資展延利息補貼，特別與融資公司多次溝通，達成年息加計以百分之二為上限的共識，否則融資展延利息可能高達百分之二十，建議貸款人審慎考量展延需求，而非政府有補貼，就貿然申請展延。

監理機關提供繁雜的利息補貼申請表，光是計算方式就讓人眼花撩亂。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)