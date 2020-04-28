政府針對計程車、遊覽車運輸業駕駛紓困的「融資展延利息補貼方案」，供受疫情衝擊業績的駕駛向融資公司申請車貸展延，不過要先繳一筆原年息加計不超過2%的「展延利息」。以原年息4%為例，加計2%後瞬間飆升為6%，利率比原來多出了50%，讓原本還不出貸款而有意申請展延的駕駛紛紛打退堂鼓。

一名開了一年半Uber的駕駛「阿星」告訴本刊：「我貸款八十四萬元買車，年息百分之六，分六十期償還，每月還款約一萬三千元；融資公司告訴我，若要展延三個月，必須先繳一筆一萬零三百多元的展延利息金，實在讓人傻眼。」

「我父母都去世了，得照顧兩位糖尿病重症的妹妹，每個月固定開銷就要六萬元。我因為繳不出車貸，才跑去申請展延，竟然還要先繳高額展延利息金。」阿星為了專跑桃園機場接送路線，特地在桃園市租房子，沒想到今年二月以來，生意每況愈下，有時連一張單都接不到，如今他只能到處兼差，白天在市場當搬運工，晚上則當電扶梯保養員。

「汽車運輸業駕駛員全國總工會」理事長鄭力嘉指出，計程車駕駛大多是中年失業或弱勢族群，償債能力和信用評價較低，不易向銀行申請到貸款，因此近八成駕駛都向融資公司借貸，「他們就是暫時還不出來，才會申辦展延還款，現在卻得先籌錢繳付展延利息金，相形之下，政府的利息補貼只是杯水車薪。這時候融資公司應該心胸開闊一點，不能利上加利，增加貸款人負擔。」

交通部公路總局運輸組副組長黃鈴婷表示，截至四月二十日止，提出融資展延需求的業者共兩千五百多家、一萬兩千多輛車，已完成貸款展延洽談的業者共六十四家、三百二十八輛車。

黃鈴婷強調，這是交通部首度提供業者融資展延利息補貼，特別與融資公司多次溝通，達成年息加計以百分之二為上限的共識，否則融資展延利息可能高達百分之二十，建議貸款人審慎考量展延需求，而非政府有補貼，就貿然申請展延。

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(中時電子報)