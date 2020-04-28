「我開業十年了，第一次遇到這種慘況，有的融資公司還趁火打劫，將展延利率提高。」專門接待外國遊客的車行老闆「小金」告訴本刊，他依據交通部推出的「融資展延利息補貼方案」向融資公司申請車貸展延，展延期間被加徵的利息形同被「撥兩層皮」。

小金名下共有十七輛遊覽車，有些是向銀行貸款購入，有些則是向融資公司借款，每一輛車的還息期限與利息都不同。

「銀行貸款的部分，我每月原須攤還本息約四十五萬元，最近申請展延六個月，每月僅須繳一萬九千元利息。然而，我同樣向融資公司申請展延還款六個月（原本每月要攤還本息約四十六萬元），除了每月仍須攤還三分之一的本息，還要再加計六個月展延利息金，平均下來，等於每月得繳近二十二萬元。這分明是政府巧立名目，『同意』融資公司提前收取『滯納金』，對紓困根本沒幫助。」小金愈說愈氣。

「遊覽車客運商業同業公會聯合會」理事長林建良大嘆，近期因疫情衝擊觀光，許多業者只好向融資公司申請展延還款期限，沒想到「愈紓愈困」，政府提出的展延利息補貼方案立意良善，可惜「變相」幫助到融資公司。「融資公司只要符合中小企業紓困條件，就能向主管機關經濟部商業司申請低利貸款和利息補貼，加上遊覽車業者申請展延還款的展延利息金，形同『雙邊受益』。」

不少計程車駕駛因生意銳減，向職業工會探詢協助。（圖／王永泰攝）

午夜的台北市中華路兩側，一堆計程車井然地排隊候客，過去此時正是黃金時段，如今運將們卻聚在路邊聊天或是擦拭車子，只是擦得再乾淨也沒生意上門。新冠肺炎爆發三個月以來，這種夜幕下的淒涼市況，已是司空見慣。

交通部公路總局運輸組副組長黃鈴婷表示，截至四月二十日止，提出融資展延需求的業者共兩千五百多家、一萬兩千多輛車，已完成貸款展延洽談的業者共六十四家、三百二十八輛車。

黃鈴婷強調，這是交通部首度提供業者融資展延利息補貼，特別與融資公司多次溝通，達成年息加計以百分之二為上限的共識，否則融資展延利息可能高達百分之二十，建議貸款人審慎考量展延需求，而非政府有補貼，就貿然申請展延。

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(中時電子報)