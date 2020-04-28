錢櫃林森店本月26日發生火警，造成5死、1命危、48傷的悲劇，台北市府證實錢櫃的電梯擴增建案，雖在今年1月已通過建管處同意施工，不過還沒有送出「消防防護計畫」隨即動工，另外，火災發生時逃生門竟然上鎖，導致受困民眾無法及時逃脫，有錢櫃離職員工透露，會將逃生門上鎖，就是怕有些客人會不付錢「跑單」。

林森錢櫃大火多人死傷，除施工關閉警報、灑水、排煙設備關閉外，錢櫃要增設2座5至10樓的電梯，但錢櫃僅向建管處申報施工，並未向消防局申報「消防防護計畫」就偷跑，當媒體詢問北市府是否知道施工單位還沒跑完程序就進行工程，市府卻表示，「無法盯著每個案子，建商應要誠實按著建設計畫走。」擺爛態度令人不敢苟同。

此外，錢櫃施工時為了安全考量應先暫停營業，但他們卻為了營利而枉顧消費者安全，甚至一邊開店賺錢，一邊又強制要求包商在還未取得消防局核可前就施工。

錢櫃不顧消費者的安危，不但沒有停業施工，甚至沒有「消防防護計畫」就強行進行電梯的增設工程。（圖／鄭清元攝）

更離譜的是，錢櫃為了圖方便，擔心施工粉塵造成警報器鳴響，在3月間就要求包商將整幢樓的排煙、灑水、消防警報、住警器及廣播系統等5大消防設備全部關閉，而不是分層關閉。一名王姓管線承包商在偵訊時坦承，早在3月間錢櫃就叫他關掉消防設備，他照指示完成後也有向錢櫃幹部回報，沒想到竟會釀成大禍。

另外，在火災發生時對民眾最重要的逃生門，也被錢櫃關閉鎖死，以致許多顧客逃生無門，只能躲在包廂內等待救援，以致釀成重大死傷。不少逃生民眾回憶，起火時「部分逃生門都打不開」，離譜到讓人驚呆！

本刊調查，錢櫃林森店每層樓有2至3處逃生門（梯），但有民眾怒控其中有些根本被鎖住，但也有人在消防員抵達後，被帶著由別處逃生門離開，而被救出的受困者出來後，不少人嚇到痛哭、全身癱軟，臉上還留著被濃煙燻黑的痕跡。

錢櫃的離職員工告訴本刊：「其實常有來客不想付錢搞花招，唱到差不多時，會趁著樓面忙碌大亂時溜走」。為了預防這種情形，主管會要求服務生不定時以「清潔桌面」為由巡視包廂、除了數人頭外，也能確保包廂內是否有不法行為。

根據本刊調查，錢櫃早在3月中旬就把整幢樓的排煙、灑水、消防警報、住警器及廣播系統等5大消防設備全部關閉，導致27日大火難以撲滅，民眾也逃生不及。（圖／消防局提供）

而錢櫃大火發生當時，較靠近被鎖住逃生門的包廂客人想離開時，才會怒批「打不開」，加上濃煙瀰漫，視線極差下，根本沒辦法再繞路，去找是否有其他未鎖的逃生門，有些人甚至不得不躲回包廂、拿紙巾塞住門縫阻止煙霧進入的方式待援，遺憾的是最後仍釀成巨大死傷慘劇。

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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(中時電子報)