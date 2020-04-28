錢櫃KTV林森店因施工時挖出2個貫穿5樓到9樓的電梯井，讓火災發生時濃煙透過該2個大洞迅速往上竄，形成恐怖「煙囪效應」，是造成大量死傷的直接因素。北市消防局大隊長怒批，上述全為嚴重人為疏失，相關單位絕對要究責到底。

第一時間前往救災的消防隊回憶，這起火災的起火點在5樓儲藏室，施工時新開挖的2個電梯井就在旁邊幾公尺處，每個電梯井目測約為3乘3公尺的大洞，而起火時產生的濃煙，也造成了煙囪效應。

專家表示，所謂煙囪效應（Stack effect），是指室內空氣沿著有垂直坡度的空間向上昇或下降，造成空氣加強對流現象。

「唉，我進去那時，看到5樓起火點出現的濃煙，依煙囪效應瞬間延著這個新開的電梯井、管道間，往上竄到7、8、9樓，心想不妙，果然有大批顧客歡唱的這些樓層，最後多人都因而吸入大量濃煙而嗆暈，甚至無法逃生而死亡。」該消防隊員感嘆。

濃煙迅速瀰漫到有營業的7、8、9樓，民眾躲在包廂裡相當驚恐。（圖／翻攝畫面）

而錢櫃員工接受警方偵訊時也坦承，5樓施作電梯工程時，因警報、廣播和灑水等全關閉，因此火舌和濃煙又快又猛上竄時，根本就來不及通知顧客。

警消研判，等到包廂中民眾自己發現時，已錯過逃生最佳時機。對此，北市消防大隊第三大隊長王證雄強調：「這是嚴重的人為疏失，也絕對違法，相關單位絕對會究責！」

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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(中時電子報)