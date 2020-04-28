林森錢櫃大火釀5死，事發後第一時間錢櫃執行長連福財出面受訪，但言詞閃爍不定，事後僅對每位罹難者家屬致贈10萬元慰問金，讓家屬怒罵：「草菅人命。」

當時在707包廂的小凱（化名）與友人受困在包廂，輕微嗆傷被送到馬偕醫院救治，他回想起整件事故仍心有餘悸，而在一旁的家屬、友人則憤怒表示，火災發生當下，錢櫃的消防設施完全沒作用，狂按求救鈴一直沒有反應、火災預警器也沒有發出提醒、逃生門也是上鎖的，消防設施明顯有問題，他們揚言要在兩天內對錢櫃董事長練台生提告，「如果他不負責，誰要負責？」

一聽到錢櫃致贈罹難者家屬10萬慰問金，小凱氣得大罵：「死的都是別人家小孩，10萬塊一條命，你賠得起嗎？」經過這次的驚魂記，小凱坦言自己與朋友對錢櫃已有陰影，也不相信其他間分店是否安全。

不少民眾逃出後在網路撰文表示，事發當下沒有聽到任何警報或廣播，要不是自己或其他包廂的消費者發現起火，根本無法及時逃出。（圖／鄭清元攝）

而中央疫情指揮中心已明文規定KTV業者採實名制，但卻有許多顧客在沒有登記姓名的情況下進入錢櫃消費，錢櫃無視規定，明顯管理出現大漏洞，有死者、傷者的身份在第一時間都無法確認，實名制登記對錢櫃來說根本「形同虛設」。

一把大火帶走5條人命，相較於董事長練台生神隱，家屬出面痛批錢櫃作法敷衍塞責，會在近期對練台生提出告訴，要他給個交代。

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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(中時電子報)