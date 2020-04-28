「錢櫃KTV」林森店大火釀死傷，多項人為疏失明顯，後續的調查、究責、賠償…等冗長戰爭才正要開始。但大火後隔日（27日），北市議員鍾沛君即爆料指，27日一早市府不少局處首長在晨會討論是否應要求錢櫃北市各分店先暫停營業，全面接受消防公安檢查時，錢櫃董座練台生已狂call他們手機，「一面開門做生意，一面奪命連環call！」鐘沛君怒批不知道練台生想幹嘛。

鍾沛君在臉書說：「錢櫃該暫停營業就該暫停，該閉門安檢就該閉門，什麼理由都不是理由。練董，你對得起來不及逃生只能打訣別電話的消費者嗎？為何消防安全維護計劃還沒過關就在施工？為何成了『最安靜的火場』？沒有灑水、排煙、警報器？為何台南市長黃偉哲一出馬就突擊到中西區分店的消防栓前堆雜物？」

她強調：「這已經不是林森錢櫃的單一事件，這是整個事業體的『結構性問題』。施工影響公安、開門做生意凌駕公安，顯見管理出了問題，絕不是林森店單一方面的停業就可以敷衍過關！錢櫃各分店『設備』固然是獨立受檢，但『管理』卻是一體適用，林森店出問題，當然等同各店都有狀況必須查」。

錢櫃大火造成5人慘死，5個家庭因此破碎，外界直指錢櫃草菅人命。（圖／鄭清元攝）

鍾佩君也公開呼籲練台生：「請練董不要再打電話，真有話想說，與其私下聯絡首長官員，不如出來開記者會面對大眾吧。」對此，副市長黃珊珊及多名北市官員則表示「沒有接到電話，而且一定會依法辦理」。

而北檢目前由主任檢察官張智堯主導，成立了專案小組，針對證據分頭相驗，目前已約談錢櫃員工及包商、工人等17名相關人士，其中錢櫃的張姓副理及陳姓襄理，還有黃姓包商等3人被依消防法、公共危險及過失致死罪送辦，目前每人暫以25萬元先交保，另外拿測距儀去充電而疑似釀禍的王姓工人已經遭檢方以改列嫌犯身分，目前10萬交保並限制居，而檢調也會在近日約談練台生，以釐清相關責任。

錢櫃董事長練台生擁有龐大的媒體、娛樂事業，卻在大火後神隱，並遭議員踢爆不斷致電給北市各級官員，疑似企圖阻止北市勒令錢櫃停業。（圖／黃耀徵攝）

不少輿論也認為，錢櫃董事長練台生擁有龐大的媒體、娛樂事業，應責無旁貸，負起後續責任，但事發至今一直神隱未公開出面，看不出有想負責態度，盼檢調詳實調查、究責，以慰罹難者在天之靈。

本刊致電年代電視，在截稿前仍無法取得董事長練台生回應。錢櫃則表示目前將先對每位罹難者的家屬，致贈新台幣10萬元慰問金，而林森店有投保相關財產保險，及公共安全責任險，還在醫院的傷者，也將致贈慰問金，其他部分後續再處理。

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(中時電子報)