星座專家唐綺陽的星座文受到網友歡迎，除了每天、每月都會固定關注她寫的星座資訊以外，更有一票死忠粉絲認為當事件發生時，得朝聖一下唐老師的預測文，才能完整跟上潮流。近日就有人在批踢踢上針對唐綺陽發問，「有什麼預測神準的事蹟嗎？為啥那麼紅哇？」問題曝光後吸引多大批網友熱烈討論，更有人直指是她的魅力與台風造成的。

先前譚德塞在世衛（WHO）記者會砲轟台灣種族歧視，引起各界討論，星座專家唐綺陽出聲後再度引爆網路迴響。近日，周揚青「毀滅式分手」羅志祥，大爆羅劈腿、約炮等各種令人不齒的行為，引發輿論。對此，精神科醫師鄧惠文「逆風發文」認為感情之事不該公審，並暗指周揚青是恐怖情人， 引來網友正反兩面意見，星座專家唐綺陽則跳出幫鄧惠文緩頰，直言「只剩一言堂或一時爽，那才可怕吧？」唐綺陽更用她的專業領域，說周揚青「瞬間吸粉」的分手信，就是星象「冥王星逆行」所帶來的震撼。

每次一有事件發生，就可見唐綺陽參與討論，並且用星象來看預測，有人在批踢踢上忍不住好奇發問，不知從什麼時候開始，唐綺陽有了「國師」的稱號，「唐綺陽為何這麼紅？」，原PO表示「常看到新聞轉貼她（唐綺陽）的預測資訊，身邊一些女生也會追蹤她」，因此，原PO想知道「有什麼預測神準的事蹟嗎？她為啥那麼紅哇？」

問題一曝光後，引起許多網友跳出來留言，「好像有預測志玲姊姊結婚」、「單純台灣人很信星座，當作消遣」、「國師欸，當然紅」、「偶爾看一下蠻好玩呀」、「她開直播我有空就會看一下，或吃飯邊看replay」、「星座第一把交椅」。

另外，還有許多網友點出關鍵，「一直被講中，很準啊」、「說話口氣有渲染力，而且很穩有自己的風格」、「撇除不太懂的星盤，我覺得他講的話蠻有智慧的，對於在處在困境的人來說是有被同理與鼓勵作用的」、「她的星座書寫得其實滿詳細的」、「不至於怪力亂神，說話幽默口條好又會自嘲」、「排除星座迷信外，她說的話蠻能帶給人希望的」、「不論神準與否，達到這種極致很佩服」。

不過也有一些網友表示不以為意，「 對手薇薇安掛很久了」、「神棍、雙修都有人信了，這還好吧」、「感覺就是某些死忠信徒以為星座能改變他的人生」、「可以把自己的問題都怪在水逆啦」。

(中時電子報)