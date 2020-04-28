小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】周玉蔻點名NCC 監督年代比例原則

錢櫃大火造成5死慘劇，同時擔任年代、壹電視、錢櫃董事長的練台生受各界質疑，名嘴周玉蔻昨率先在臉書開炮，「壹電視及年代新聞台，有沒有公平合理報導林森北錢櫃大火、奪掉5條人命，9人重傷的慘案，各界都張大眼睛密切檢驗！」她也批NCC是不是應以比例原則檢視練旗下媒體與他台的新聞比例；她昨晚再說，「練董的危機處理太不及格了吧！人命耶！」

【2】勞工紓困貸款 最快3天核貸

新冠肺炎疫情持續延燒，為協助勞工度過難關，勞動部祭出「勞工紓困貸款」，不限有無投保勞保，只要有需要的勞工就可以申貸，勞動部政務次長林明裕表示，紓困貸款辦法預計在29日公布、30日公布首批開辦銀行，勞工就可以去填具相關表格，希望最快3個工作天就可以核貸。

【3】警示熱點最多 黃偉哲轟跟台南有仇

五一連假將至，交通部觀光局在「1968」APP新增防疫資訊，整合全台234處景點以紅黃綠警示，提供車輛、人潮即時更新，其中，台南市占27處又成「全台之冠」。台南市長黃偉哲27日怒批「為什麼觀光局要跟台南市這麼過不去？」並遺憾表示這是「汙名化台南」。黃偉哲除反問「台南跟你有仇嗎？」並炮轟「中央此舉在喊狼來了，結果狼沒來，郎（人）也不來了」。

【4】港府研擬 放寬大陸入境檢疫限制

隨著疫情趨緩，香港連2日零確診。據悉，港府將在本周研議是否繼續延長「禁聚令」和「強制檢疫」措施。香港行政會議成員認為，現在除了要考慮放寬香港禁聚令外，亦應放寬往來大陸的強制檢疫安排；相關專家呼籲，港府可考慮按地方逐批放寬，畢竟抗疫是持久戰，若不能復工復產，會對香港經濟造成嚴重衝擊。

【5】孫協志感慨「愛惜羽毛」

羅志祥（小豬）遭前女友周揚青，爆料他劈腿約炮，和旗下女藝人、化妝師有不正當男女關係，甚至舉行「多人運動」等一連串醜聞，形象一夕跌到谷底，小豬過去與圈內人的不和風波也被重新挖出，傳曾遭他欺負的孫協志連日來噤聲，26日深夜終於在IG發文「潔身自好、愛惜羽毛」，在此敏感時機被解讀是暗喻羅志祥，對此，孫的經紀人表示：「沒有在暗指，就只是心情文字而已。」

(中時電子報)