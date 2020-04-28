麥可喬丹1997-98球季「最後一舞」的大敵不只是總冠軍賽對手爵士，還有在東區決賽與他們大戰7場的溜馬。傳奇射手「大嘴」米勒(Reggie Miller)在第4戰投進致勝三分球，將戰局拉到2勝2負，成為公牛的惡夢。

米勒最厲害的就是他的三分神射與逆轉能力，綽號「米勒時間」。他當天手感再爛都能絕殺，他曾經全場只投進1顆三分球，而且那球就是絕殺。1998年東決G4，米勒第4節只出手兩次，只1顆三分球就是最後打敗公牛的一擊。

早年的喬丹沒把米勒放在眼裡，87年米勒還是菜鳥，他在熱身賽壯著膽子跑去嗆喬丹，結果遭到喬丹飆分痛宰，喬神還嗆聲：「你不該對黑人上帝那樣說話。」幾年之後米勒就證明他不是尋常人物，還曾在例行賽對決擊敗喬丹。

93年上演兩人打架的事件，喬丹衝過去推擠米勒，在他臉上打一拳。裁判居然把米勒驅逐出場，喬丹則是連犯規都沒被吹。米勒很不服氣，雖然喬丹之後被禁賽1場罰款1萬美元，但是裁判當場不敢吹喬丹犯規。

此外米勒的攻守方式特異，進攻時他不持球而是滿場亂竄，伺機接球投籃。在「盯人防守」的時代，迫使喬丹必須拚命追著他跑，否則會被吹非法防守。米勒雖然身材單薄，防守方面他則是把當年允許的「hand check」(防守者以手碰觸進攻球員)運用到極致。

喬丹最恨米勒，他曾親口表示：「米勒把我逼瘋了，他打球就像女人一樣。他很會假摔，他體重才185磅(約84公斤)所以你要很小心，一碰到他就是犯規。我在進攻時可以用215磅(約97.5公斤)的體重頂開他，但是他兩隻手始終放在我身上，像個女人環抱著你的腰，簡直煩死人。」

獲得喬丹稱讚固然很光榮，但是被喬丹痛恨，還在球場上對他造成威脅，那可說是真正的英雄了。90年代人才濟濟，米勒生涯只入選過3次聯盟第三隊，也沒拿過總冠軍或MVP，但他最終仍入選籃球名人堂而讓「米勒時間」永留青史。

(中時電子報)