永大(1507)第1季營收28.51億元，年減9.68％，不過，蔡尚育指出，台灣接單出貨未受疫情影響，而永大中國4月出貨已經恢復90％，第2季出貨狀況良好，第2季整體營收及獲利都要優於上季及去年同期，第3季迎接強勢反彈。

台灣因受惠於貿易衝突轉單及台商回流效應，2019年整體房市呈現價漲量穩的格局，台灣永大接獲多個大型項目訂單，全年電梯新梯訂單年增兩位數，並創近年來新高紀錄，利潤年增7％以上，表現亮眼。

蔡尚育表示，今年第1季台灣延續去年表現，在市場銷售策略調整下，針對公宅、大型商業項目積極接單，住宅區及公共建築項目提升，因此，雖有疫情干擾，但商業活動沒有停滯，第1季接單大幅成長，年增兩位數，台灣單季營收年增5％。

第2季台灣市場目前看來維持正常水準，建商推案雖有所減緩，惟國內目前仍處於低利率環境，市場擁有充沛的資金水準，等疫情趨緩或落幕，房市成交量將可望回到正常水位，電梯市場需求將因此被帶動而增加，現階段整體接單沒有太多影響。

永大中國1、2月受到工作天數減少及大陸封城影響，訂單或出貨都不佳，為負成長兩位數，3月感覺需求提升超過預期，第1季衰退幅度比預期少一些，第2季恢復狀況好，出貨台數一個月平均出貨量1000台，第2季大陸單季可拚損平。

為了金融與就業率的穩定，大陸政府大力投入內需的基礎建設，進而惠及房地產，因此預計各地的限購政策會在疫情緩和下陸續開放，房地產商應能於第2季走穩，預期第3季呈現爆發性成長，將拉動電梯需求。

永大中國由於復工情況良好，供應鏈應對得宜，3月起出貨狀況已快速恢復。同時採取積極進取的態度面對市場，設定全年接單25,000台的目標維持不變，並將致力於電梯維保市場，透過提供高品質及差異化的服務，獲得更多的電梯自保量，永大中國2020年將能達成轉虧為盈的營運目標。

(時報資訊)