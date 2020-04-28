IC載板廠景碩（3189）受惠ABF等載板需求暢旺，2020年首季淡季營運不淡，歸屬母公司稅後淨利0.78億元、每股盈餘（EPS）0.18元，改寫同期新高。投顧法人看好景碩第二季營運續揚，營收向上挑戰近5年半高點，帶動獲利表現同步續揚。

景碩2020年首季合併營收58.92億元，季減5.51％、年增達19.79％，改寫同期新高。毛利率17.85％、營益率1.45％，雖低於去年第四季19.38％、1.95％，但較去年首季5.83％、負12.77％顯著好轉，本業營運維持獲利。

在本業營運持穩近1年半高檔，配合業外顯著由盈轉虧挹注下，景碩2020年首季歸屬母公司稅後淨利0.78億元，季增達13.33倍，每股盈餘（EPS）0.18元，優於去年第四季0.02元，並較去年同期虧損7.44億元、每股虧損1.67元大幅轉盈，雙創近1年半高點。

景碩首季營運淡季不淡，營收及獲利表現雙雙優於預期，法人認為，主要受惠智聯網（AIoT）及5G基地台建置需求，帶動ABF載板、高頻寬記憶體（HBM）及5G單晶片（SoC）需求暢旺，配合產品組合優化，使整體營運維持獲利，擺脫去年營運谷底。

觀察景碩首季各部門營收，載板部門達48.46億元，季增4.13％、年增達40.37％，為帶動整體營運成長主動能。印刷電路板（PCB）3.24億元，季減44.38％、年減54.12％。光學7.21億元，季減27.76％、年減5.03％，主要受步入產業淡季及新冠肺炎疫情影響。

展望後市，投顧法人認為，在美系、陸系客戶對人工智慧（AI）、基地台及高速運算（HOC）應用領域需求支撐下，ABF載板需求將持續強勁，配合台系、陸系及美系客戶的5G SoC持續放量、HBM及NAND Flash載板需求維持穩健，看好景碩第二季成長動能續強。

投顧法人預期景碩第二季營收可望繳出雙位數「雙升」、向上挑戰5年半高點，毛利率亦可望續揚，帶動獲利同步成長。由於ABF載板需求強勁，台廠第二季稼動率維持滿載、能見度已達下半年，看好景碩今年營運可望谷底彈升，顯著由盈轉虧、並挑戰近4年高點。

(時報資訊)