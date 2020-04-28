金正恩死訊瘋傳，網友收到求救簡訊「奪權失利，流亡到日本」網見亮點全笑歪。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

北韓領導人金正恩的神隱多日，其身體狀況的謠言也傳得滿天飛，一名網友竟收到來自「金正恩」的求救簡訊，因妹妹奪權所以流亡到日本，需借錢飛美國向川普借兵，讓網友笑翻，詐騙手法太低，金小胖會繁中真的太逗了。

有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上表示，北韓領導人金正恩病危的謠言瘋傳，引起外界好奇到底真相是什麼，而詐騙集團竟然也跟上時事，以此刷存在感，不過現在的騙徒，手法也太低裝了。

原PO也公開收到的簡訊，「你好，我是金正恩，我還沒死，我妹妹想奪權，把我軟禁了，好不容易我逃出來流亡到日本，因為我身分特殊，用假護照假身分，我想買機票飛去找川普借兵，還差一萬人民幣，如果你打款給我，日後我攻回朝鮮斬除女魔頭，我必定還你千萬，或者封你為朝鮮大官，感謝！」

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「金正恩用繁體中文是有事嗎？這個詐騙不專業」、「流亡到日本，跟川普借錢，為什麼要用人民幣而不是用美金阿？」、「韓國人在日本想去美國卻要人民幣？」、「小胖不只會打繁體中文 人在日本卻要人民幣還會說打款」、「這太逗了，笑死」。

(中時電子報)