美國總統川普27日表示，知道金正恩近況，但現在不宜說明細節。

北韓最高領導人金正恩遭傳進行心血管手術後病危，至今逾2周未公開露面，美國總統川普昨（27）日透露知道金正恩的狀況，祝福他一切都好，似乎間接證實金正恩確實出了一些事。

路透社報導，美國總統川普昨日在白宮記者會上被問及金正恩健康時，回應確實知道金正恩的近況，「我不能告訴你細節，我確實知道一些事，但我現在不能告訴你，我祝福他一切都好。」

川普更透露金正恩神隱之謎很快就會解決，「我希望他都好，我確實知道他的狀況…相對來說…你們可能不久後就會聽到（一些事）…。」

由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）網站先前報導，金正恩接受心臟手術後正在休養當中，美國有線電視新聞網（CNN）後續更引述消息人士說法，指金正恩病況危急，更有媒體報導金正恩已腦死、成為植物人，儘管南韓官方澄清金正恩依然健在，而且狀況很好，金正恩健康堪虞的消息仍在各國媒體、網友間瘋傳。

「北緯38度」（38 North）報導，一輛疑似隸屬於金正恩的特別列車上周被衛星影像拍到停靠在北韓度假勝地元山，指金正恩目前疑似住在元山的別墅。

(中時電子報)