罷免高雄市長韓國瑜的投票日將在6月6日舉行，韓是否會被罷免成外界關注焦點。日前國民黨中評委、台中市議員冉齡軒認為，高市議員應儘快將陳菊過去的不明朗的弊案火速重啟調查，讓相關議題在高雄市發酵。對此，雲林縣無黨籍縣議員、誠信聯盟總召黃文祥認為，這雖不失為一步好棋，但恐將激發罷韓聲量，成為雙面刃。

冉齡軒日前表示，黨中央應與地方藍營合作，尤其是高雄市議會的議員應儘快將陳菊過去的不明朗的弊案火速重啟調查，讓相關議題在高雄市發酵，「喚醒民眾過去陳菊團隊在高雄的種種荒唐所為」。據《中評社》報導，這步恐可能激化對立，成為雙面刃，必須審慎考慮。

韓該如何出招才能守住高雄市長？黃文祥認為，韓得加強市政宣傳力度，若只是是埋頭苦幹，即便做得再好，大部分民眾仍不知道高雄市做了哪些建設和改變。至於將陳菊過去不明朗的弊案火速重啟調查，對反制罷韓有幫助？黃文祥說這不失為一步好棋，但恐也同時會激發罷韓聲量。

(中時電子報)