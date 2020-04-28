板橋廖姓男子飼養的鬆獅犬腹瀉下痢，竟聽信偏方，以為活體動物餵狗可以止瀉，狠心將女友飼養的倉鼠餵食鬆獅犬，女友心痛氣憤，與男友大吵一架後報案，警方會同動保處稽查人員到場，發現廖男續以活鴿餵食，以違反《動物保護法》將廖男函送偵辦，最高可處2年有期徒刑，併科200萬元罰金。

廖男女友向警方表示，自己精心照顧的寵物倉鼠，卻被男友拿去餵食鬆獅犬，她和男友大吵一架後，男友竟還出門購買5隻活鴿，繼續用活鴿餵食犬隻，因犬隻撕咬活鴿，畫面實在過於血腥殘忍，因此決定報警。

警方獲報後會同動保處稽查人員至廖男住處查訪，眼見關鬆獅犬的籠外有1隻鴿子翅膀撕裂嚴重，血跡斑斑，羽毛散落一地，明顯已被咬死。

廖男表示，買下鬆獅犬後，犬隻持續有腹瀉下痢問題，聽長輩偏方，拿活體動物餵食狗可以止瀉，不知已觸法，相當懊悔，未來會煮熟雞肉來餵食。

動保處獸醫師謝侑達表示，沒有根據顯示餵食活體動物可以幫助毛寶貝止瀉，反而可能造成毛寶貝體內細菌及寄生蟲感染、胃腸異物阻塞，嚴重時甚至可能使愛犬愛貓生命受到危害。

民眾若發現動物受到傷害或虐待，可撥打24小時動物救援專線，動保處將派員會同動保警察偵辦。

(中時電子報)