出身哥倫比亞的「拉丁天后」夏奇拉（Shakira）唱片在全球銷量高達7000萬張，她跟西班牙球星傑拉德皮克育有2子，一家人定居在巴塞隆納；除了優異的歌唱成績之外，她的高智商也不容忽視，這次更是趁著疫情在家隔離期間，僅花4周就獲得了美國名校賓夕法尼亞大學的學位。

今年43歲夏奇拉曾拿過3次葛萊美獎、13次的拉丁葛萊美獎，是史上獲獎最多的拉丁女歌手，唱片在全球銷量高達7000萬張。年輕時曾為了事業放棄學業，這次卻趁著疫情居家隔離期間，利用孩子們睡著的時間參加了美國賓夕法尼亞大學的古代哲學學位線上課程，並取得了學位證書。

其實夏奇拉放棄學業後曾一度重返校園，但過高的名氣引來狗仔使她無法安心求學，最後不得已放棄了就讀大學的機會。雖然高中畢業後就沒有繼續升學，但她有著認證過的高智商，這次僅花四周便取得學位令她感到開心，也在社群媒體上和大家分享她的喜悅，「我剛剛從賓夕法尼亞大學的古代哲學課程畢業，我知道我的興趣有點廣泛，但這都是利用孩子睡著後的時間上的課。謝謝柏拉圖和其他前輩們，在這四周帶給我的樂趣。」並曬出自己的學位證書。更有不少網友表示佩服，「我隔離期間只多了肥肉，但夏奇拉多了一個學位。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)