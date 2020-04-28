小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（28日）財經重點。

在憂慮債務、裁員、庫存滿載，甚至海盜襲擊等多重因素衝擊下，國際油價周一(27日)再度暴跌。紐約6月期油重挫24.56%、收報每桶12.78美元；布蘭特6月期油下跌1.45美元、收報每桶19.99美元。

【1】庫存爆滿 國際油價又崩跌25%

美國6月期油跌幅如此慘重，除了憂心美國重要原油交割地－位於奧克拉荷馬州的庫欣（Cushing）儲油空間即將出現油滿為患情況，另外上周美國5月期貨合約價在到期前，破天荒首度跌至負值，也讓投資者不願重蹈覆轍，寧可購買月份較遠的石油期貨合約，導致6月期貨原油因而乏人問津。

【2】外資降評半導體4大金剛

野村證券一口氣降評台積電（2330）、穩懋（3105）、環球晶（6448）三大指標股，另下修聯發科財務預期，成為繼里昂與摩根士丹利證券後，第三家大規模降評半導體族群的外資機構；匯豐證券最新則降評聯詠（3034）「賣出」，外資對半導體族群疑慮愈來愈深。

【3】外資回頭大買台股 為哪樁？

外資27日大舉回頭買超台股168億元，捎來「一路發」好彩頭，也是最近十個交易日內，第三次出現單日加碼逾百億元盛況。外資圈人士直指，美歐日三大經濟火車頭競相大灑幣，加上市場對疫情於夏天獲得控制有所期待，熱錢正在提前卡位。

【4】蘋果5G iPhone驚傳延後上市

蘋果將在今年推出5G版iPhone，由於疫情過後的需求難以預料，加上外界多認為蘋果員工難以前往代工廠的出差禁令拖慢開發進度，外界多認為恐怕將讓5G iPhone不得不延後上市，根據外電報導，5G iPhone將延後1個月上市，下半年的訂單量並將比原預估大幅下修20％。

【5】疫情黑天鵝 亞洲這兩國最慘

穆迪亞太首席經濟學家柯克蘭（Steve Cochrane）指出，過去一個月日本、新加坡疫情惡化之前經濟就已疲弱，緊接著為了遏止病毒蔓延，又採取更嚴格的封鎖措施，對陷入困境的兩國經濟而言，無疑是雪上加霜。

(中時電子報)