軒郁(6703)送件申請上櫃。

軒郁成立於98年5月，主要業務為面膜、美妝保養品之研發與銷售，董事長為胡蕙郁，總經理為楊尚軒，目前股本為1.78億元，108年營收為10.31億元，營業毛利為6.79億元，稅後盈餘為9198萬元，每股盈餘為5.17元。

(時報資訊)

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