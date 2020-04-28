美股上週五反彈大漲，加上本週三選擇權和摩台指結算，台股週一開高走高，以上漲219點、收在10567點，成交量為1768億元。

短線只要未跌破月線並造成月線下彎，就仍有機會沿月線反彈到季線至年線上下，甚至最強可來到半年線上下，快則4月底、慢則5月初留意反彈結束開始盤跌下來打底。

波段而言，現階段走勢就有點類似2015年10月底11月初，反彈結束要下來打底前的最後短線噴出，剛好達到軋空和誘多、讓市場又降低警覺心的目的。

故第二季雖有疫情可望逐步趨緩、歐美各國5月起逐步解封、經濟活動慢慢恢復正常利多，不過仍要反映第二季全球消費需求急凍、客戶砍單等營收獲利明顯下滑的基本面利空在後面等，尤其是5月之後的營收獲利。

待下半年疫情過景氣開始復甦、加上熱錢淹腳目(全球央行降息加QE無上限)，將展開另一波超級大多頭行情，波段大漲上去。若無意外，明年有機會挑戰歷史高點12682點下。

(時報資訊)