株式會社博報堂今年2月底公告公開收購格威傳媒(8497)股份，昨日正式宣布收購逾半數股權，正式成為關係子公司。

博報堂集團以其在台的台北博報堂投資公司，公開收購格威傳媒，預定公開收購對價為每股69元，以現金收購約至少出資11.76億元，取得格威傳媒17,039,906股，即可完成此次收購，最高收購股數26,859,535股，則預計花費18.53億元，最終實際成交數量為25,247,372股，總計取得69.09％股權。

格威傳媒是台灣股市首家上市的獨立大型廣告集團公司，旗下擁有5個業務品牌，在整合行銷、策動行銷、公關、會展活動行銷、數位行銷提供服務，其中包括台灣歷史最悠久的綜合廣告集團聯廣傳播集團。

隨著格威傳媒成為博報堂集團的一員，在有眾多日商企業活躍的台灣，博報堂集團的整合行銷對應能力將更加強化，除廣告領域外，還包括大型活動與展會策劃、營運、傳統與數位媒體的橫向解決方案，建構出以使用者體驗為主的極大化數位宣傳活動，以及公關業務的服務也將獲得大幅提升。

此外，博報堂在日本累積至今以創意解決課題的能力、龐大的生活者資料庫、數位/資料行銷領域的知識等資源，未來將與格威傳媒的實力與實際業務相融合，可望全面支持台灣本土客戶與企業商務的成長貢獻。另外，博報堂未來可充分運用全球的連鎖網絡，以支援台灣客戶進軍海外，這也是未來重要的業務方向之一。通過這次收購股權，格威傳媒旗下的各事業品牌和已在台灣營運的博報堂集團各公司將繼續維持各自的獨立自主性，同時也支援台灣、日系、以及跨國客戶等企業。

(時報資訊)