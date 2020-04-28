台灣證券交易所統計，5月至目前預計有華夏(1305)等5家上市公司，將透過證交所場地辦理法說會，截至目前為止。國內上市公司總計辦理325場次法說會。

詳細時間分別為：5月25日華夏、5月25日台聚(1304)、5月28日耿鼎(1524)、5月29日亞聚(1308)、5月29日台達化(1309)

(時報資訊)

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