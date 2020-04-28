《證交所》5家上市公司法說 5月接力登場 08:182020/04/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所統計，5月至目前預計有華夏(1305)等5家上市公司，將透過證交所場地辦理法說會，截至目前為止。國內上市公司總計辦理325場次法說會。 詳細時間分別為：5月25日華夏、5月25日台聚(1304)、5月28日耿鼎(1524)、5月29日亞聚(1308)、5月29日台達化(1309)。 (時報資訊) #台達化 #華夏 #亞聚 #台聚 #耿鼎 #台灣證券交易所 #法說會 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱門股－台聚 V型反轉股價勁揚 04:092020/04/24 證券．權證 瞄準解封後商機 塑膠業搶進利基應用 04:102020/04/27 財經要聞 華夏等5公司 5月舉辦法說會 18:432020/04/27 財經 上市五虎將 5月法說登場 04:102020/04/28 證券．權證 財經熱門新聞 現在不會買股票！華爾街之狼：美股恐再次崩潰 - 財經 川普對陸出狠招 防半導體技術流向軍方 - 財經 - 工商 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 嚇！油價又殺 美媒驚曝新兇手 - 財經 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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