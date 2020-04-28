韓劇《夫妻的世界》（台譯：夫婦的世界）劇情高潮迭起，正宮與丈夫、小三之間過招，讓觀眾看得牙癢癢。而在大陸最近也上演真實版的夫妻世界，淘寶兼天貓總裁蔣凡的妻子日前公開嗆聲網紅張大奕，別再來招惹老公；目前最新進度，阿里巴巴集團認為，蔣凡的行為已影響公司聲譽，因此除名他的合夥人資格並降職。

集團公司調查組認為，蔣凡在公司重要的崗位上，因個人家庭問題處理不當，引發嚴重輿論危機，給公司聲譽造成重大影響，決定對蔣凡做出4點處分；一管理層提議並得到合伙人委員會批准，即日起取消合夥人身份，二記過處分，三職級從集團高級副總裁降級到集團副總裁，最後取消上一財年度所有獎勵。

淘寶總裁蔣凡老婆（左）、網紅張大奕（右）。（圖／翻攝自微博）

由於蔣凡的外遇對象是網紅張大奕，對方在平台上販售物品，因此外界質疑這其中是否有利益關係。對此集團表示，已經對張大奕所有淘寶、天貓店鋪的入駐、活動、引流、交易等做了全面的內、外部調查，確認蔣凡沒有經手任何活動、決策，因此並無任何利益輸送行為。

知情人士爆料，蔣凡和妻子大約20歲就在一起，一直以來感情都很好，直到小三出現後全變了樣；元配其實早在一年前就掌握出軌證據，一直給出軌2人機會悔改，但張大奕卻不肯放手，還逼迫男方一定要離婚，最後元配求助無門，只好在微博發聲。

目前元配已經把與蔣凡合照的大頭貼換掉，似乎預告夫妻2人撕破臉。外界猜測，未來可能上演搶孩子監護權以及贍養費大戰，雙方對簿公堂。

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(中時電子報)