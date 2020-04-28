台灣防疫成績有目共睹，26日、27日都沒有新增確診病例，海軍敦睦艦隊病例停留在31例。不過，網友也好奇，這些海軍官兵4月14、15日放假後，不少人直奔摩鐵、和女友約會，但至今仍沒傳出這些接觸對象有人確診。

國內連續兩日0確診、連15天無本土個案，但防疫仍不能鬆懈，尤其接下來的五一連假，是另一波防疫關鍵。

海軍敦睦艦隊確診人數維持31例，目前尚未傳出接觸者確診，PTT網友熱議「確診軍人女友都天生神力？」照理來說，新冠肺炎傳染力強，當出好幾個軍人一下船就去找女友、到摩鐵兩三小時，「總不可能戴口罩蓋棉被純聊天吧」，如果說一、兩個天生神力沒確診，但海軍趴趴走完全沒事，「是不是有點不合邏輯阿？」

有網友推測，報導可能有誤，並非確診者都有發生性行為，而確診官兵本身的傳染力也是問號，陽性不等於有很強的傳染力，尤其體內說不定已有抗體在打仗，採檢到的病毒不一定有活性，且從放人到召回約48小時，危害其實不一定比想像中的大。

（圖／摘自PTT）

其他人表示，「什麼神力，就是在船上互相感染又痊癒啊」、「很幸運不行嗎」、「年輕人症狀都比較輕微，沒驗就不算確診」。只是新冠病毒潛伏期達14天，有人則認為，「高興的太早了吧」。

另外，世界衛生組織（WHO）曾指出，卡介苗似乎降低兒童的死亡率，在接種的第一年，可預防約30%的已知病原體、病毒，比利時醫學網站《LeSpécialiste》也曾提到，卡介苗雖無法直接預防新冠肺炎，但可增強免疫力。因此不少網友說，可能是卡介苗發威。

(中時電子報)