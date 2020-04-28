黎振燁和愛妻交往10年結婚，好男人形象深植人心。(圖／翻攝東網)

有「翻版古天樂」之稱的港星黎振燁，2016年參選香港先生奪冠，當時他表明已婚，並常把愛妻掛嘴邊，好男人形象深植人心，不過近日他卻爆出和同劇女星朱智賢有曖昧情，兩人更在車裡密會時被記者抓包，驚慌遮臉大喊「你們不要誤會」。

據港媒報導，黎振燁因和朱智賢合作新戲《食腦喪B》爆出曖昧，不過男方已是人夫，加上女方也和男星謝東閔交往，因此兩人都未回應傳言，不過近日卻被抓包開車到山上密會，兩人在後座開心吃蛋糕時，被記者撞破，他們趕緊低頭遮臉，大喊「我們準備開工，不是一起，大家不要誤會！」

據悉，電視台得知後震怒，並下封口令，朱智賢躲回家後將IG設為私人帳號，而黎振燁也火速清空IG內容。其實，黎振燁老婆是他的初戀，兩人交往10年，直到2015年才結婚，而他在當選香港先生時，也公開對太太愛的告白，加上常公開談愛妻，並稱將收入全數交給太太，自己也會不時製造驚喜，逗太太開心，好男人形象深植人心，

(中時電子報)