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台北市長柯文哲所領導的台灣民眾黨上個月才發生蔡宜芳與張益贍的桃色風波，如今又爆出兩位已婚愛將上演婚外情，摸臀調情、上山吃雞泡湯等畫面通通被拍光光。

台北農產公司董事長祕書董德堉、台北市副市長蔡炳坤的祕書凌婉真兩人皆是已婚身分，卻被《鏡週刊》拍下多張親密照片，兩人甚至到烏來泡湯、深夜一起進入台中某大樓社區，互動如戀愛中的男女。

照片內容鉅細靡遺，讓網友不禁聯想到蔡宜芳案時的「蔡壁如內鬥說」，當時黨內高層張益贍在事件中黯然退黨，蔡壁如成為了最大受益者，而這次又有兩位高層同時折損，認為這是蔡在民眾黨內的第二波「清黨」。

而這起民眾黨的桃色風波，也引來其他網友冷嘲熱諷，直呼「柯P管不到的+2」、「揉性政黨94讚」、「民眾黨好歡樂」、「保母還有缺嗎」、「建議阿北可以建北市版的愛情摩天輪」、「太陽花覺青意外嗎？」、「祥祥可以入黨了」。

(中時電子報)