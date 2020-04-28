關鍵字：新冠病毒，國徽，疫情，政治化，病毒，標籤化，基本正義，道德底線，人民感情，科學問題

中共中央機關報《人民日報》28日在國際關係專欄「鐘聲」發文指出，近日，澳洲新南威爾士州《每日電訊報》篡改中國大陸新冠病毒圖案，惡意把新冠病毒與大陸相聯繫。國徽是主權國家的象徵，神聖不可侵犯。澳洲這家報紙把疫情政治化、將病毒標籤化，置基本正義於不顧，突破道德底線，嚴重傷害大陸人民感情。這種惡劣行徑不可縱容。

「鐘聲」表示，病毒溯源是嚴謹的科學問題、嚴肅的專業問題。新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織多次強調：「關於任何疾病的來源，任何地方都有可能。」16名國際衛生法學家日前在英國醫學期刊《柳葉刀》上發文提醒，基於恐懼、謠傳、種族主義和仇外心理的做法，無法將人們從新冠肺炎疫情這類突發事件中拯救出來。澳洲這家報紙不顧世衛組織和國際衛生法學家的明確警示，公然違背《國際衛生條例》的明文規定，令人不齒。

文章稱，《每日電訊報》不顧大陸駐雪梨總領館的交涉和譴責，一再藉疫情惡意詆毀大陸。早在4月1日，大陸駐雪梨總領館就致信該報，批駁其充滿傲慢和偏見的疫情涉陸報導。此後該報再次上演同樣戲碼，並在大陸駐雪梨總領館對其進行譴責後，公然在4月23日發表文章稱篡改大陸國徽的圖片「出色」，以耍賴手段繼續抹黑大陸和大陸人民。看來，這家媒體選擇站在客觀公正的對立面，已是鐵了心。

「鐘聲」強調，事實不辯自明，公理自在人心。英國知名學術期刊《自然》最近連續3天在3個平台分別用中英文推送社論文章〈停止新冠病毒的汙名化〉。文章坦言，世衛組織2月提出新冠肺炎正式命名時，對那些錯誤地將新冠病毒與武漢和大陸關聯在一起的人和組織進行了提醒，包括《自然》。《自然》寫道：「我們當初的做法確實有誤，我們願為此承擔責任並道歉。」與《自然》及時澄清謬誤的負責任態度相比，《每日電訊報》尤顯狹隘和陰暗。

(中時 )