耕興(6146)公布第1季財報，單季合併營收為7.37億元，年增4.16％，合併毛利率44％，歸屬於母公司稅後淨利為1.52億元，年增0.66％，每股盈餘為1.65元。同時，董事會通過2019年盈餘分配案，擬配發現金股利每股6.0元，配發率達82.53％，以昨日收盤價193.5元計算，現金殖利率約3.10％。

耕興表示，第1季獲利成長率未跟上營收成長率，主要看好5G技術的整體檢測需求，每季持續增購5G NR的檢測設備，使得設備折舊提高，加上持續增聘員工以因應增購5G測試平台產能，人事成本也同步增加；此外，第1季測試產能減少，委外測試費用增加，都影響獲利表現。而美國子公司今年第1季接單暢旺，營收較去年同期大幅成長，並已獲利。

由於美國政府封城延至今年5月初，在封城期間，美國子公司的業務人員仍居家上班，持續與客戶聯繫，有機會將原在矽谷灣區測試訂單轉移至耕興台灣實驗室作檢測，為營收挹注貢獻。

新冠疫情蔓延至歐美地區，造成多數歐美國家實施封城措施，客戶產品研發時程及機種數量的影響存在著不確定性。新冠疫情雖降低終端消費需求，然智慧型手機、交換器、路由器等5G終端裝置需求屬長期趨勢，且新冠疫情期間，線上數位平台、遠端視訊、遠端教學、遠端醫療、無人工廠等應用需求大幅增加，市場需求的各種5G終端裝置將會持續被研發出，需作檢測Model數也會隨之增加，有助提升耕興的檢測收入。目前耕興接單暢旺且測試排程滿載，將持續增購5G NR及4G LTE的檢測設備，以滿足訂單檢測需求。

(時報資訊)