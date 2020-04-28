林森錢櫃發生大火，造成5人死亡，成為近年KTV意外傷亡最慘重的一次，令人想起過去的1995年台中衛爾康西餐廳火災，共64人罹難的悲劇，因過去防火消防設備不佳，常因逃生不及引發慘案，尤以KTV、Pub夜店這類密閉空間最為危險。

據目前調查，發生火災的當下，客人沒有聽到緊急廣播，整棟大樓的警報系統被關閉，造成來不及逃難的狀況，到底為何要關閉？是誰關閉？正是目前釐清的重點。而昨（27日）錢櫃官方並未有進一步回應。

一名前錢櫃中華館員工張小姐分享，以她在職的經驗，警報系統不會隨意關閉，即便電梯保養也維持正常運作，不了解當天林森館施工的狀況，為何會需要關閉警報系統，也是眾多前員工們納悶的地方。

是否因為消費者抽煙頻繁，造成業者關閉警報系統？張小姐指出，從菸害防制法實施以來，早已禁止客人在包廂內抽菸，也不能提供煙灰缸，但包廂內仍常有散不去的煙味，客人即便抽菸，員工也難以勸阻，否則就會被酒瓶砸、被客人動粗都有可能，只好睜一隻眼閉一隻眼，不要有違法事件就好。但煙霧偵測器，並不太會因抽菸被觸動警報，只有遇過幾次慶生場合，蛋糕點蠟燭時，發生觸動警報的插曲。

她也表示，其實錢櫃每個月都有確實消防訓練，從滅火器、煙霧偵測器、灑水設備到廣播系統等都會做測試，測試前也會告知樓面客人，這部分管控算很嚴格，每層滅火器都配置3至4個。這回林森館發生意外，也令不少員工錯愕，尤其經調查，起火點可能為儲藏室，但儲藏室向來並不會放置易燃物品，也不太可能有電線走火的狀況。

張小姐進一步分享，其實錢櫃包廂內很多有隱形窗，不見得是完全密閉，也是有客人會發現，若發生意外受困於包廂內，也可以透過隱形窗向外呼救。

(中時 )