揚明光(3504)第1季每股淨損為0.75元，隨著大陸各省解封，如供應鏈無意外，揚明光預估，微投光機第2季出貨情形將較前季倍增，接近去年同期水準，電視牆光機出貨亦較前季增加，但仍較去年同期減少，歐、美、日市場受疫情影響，取像光學、光學元件產品出貨會低於去年同期，3D列印應可持平。

受新冠病毒疫情影響，中國子公司二月份工作天數減少與復工人數不足、材料供應速度不及，造成微投光機、居家安控、電視牆光機及光學元件等主要產品線產出及出貨減少，揚明光第1季合併營業收入6.97億元，由於稼動率下滑及銷售組合差異，營業毛利為1.11億元，毛利率15.9%，較去年同期18.5%減少2.6個百分點，營業損失1.04億元，稅後淨損8529萬元，其中歸屬母公司業主稅後淨損為8524萬元，每股淨損為0.75元。

展望第2季，揚明光表示，大陸各省解封，經濟生活漸次恢復常態，如供應鏈無意外，預估微投光機第2季出貨情形將較前季倍增，接近去年同期水準，電視牆光機出貨亦較前季增加，但仍較去年同期減少，符合該產品逐漸被競爭技術取代的趨勢；此外，歐、美、日市場，因應疫情仍處於居家狀態，經濟活動與消費停頓，預估取像光學、光學元件產品出貨會低於去年同期，3D列印應可持平。

在車用產品部分，目前揚明光車用產品包括：抬頭顯示器、智慧頭燈及ADAS三大塊，其中抬頭顯示器除已量產客戶，新增德國OEM大廠及美國OEM車廠，預計2021年開始量產，智慧頭燈去年下半年開始導入歐洲OEM車廠，取得3個Tier 1廠認證(含大陸及歐美市場)，預計2022年開始量產，光達產品亦開始發酵，至於ADAS還在努力中。

至於檢測類產品部分，揚明光比較偏向工業應用，PCB曝光機已去年底開始有實際出貨，提供鏡頭產品，今年訂單看起來還蠻不錯的，食品生物檢測去年開始開發，目前客戶調整化學試劑，今年會上市；防偽化學藥劑檢測則與全球市佔率很高的客戶有長期合作關係，公司希望藉此開拓歐美市場，分散現在大陸為主地區營收比重，改善產品組合毛利。

(時報資訊)