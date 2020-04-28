魔術隊戈登在2020灌籃大賽屈居亞軍。（美聯社資料照）

2020年的灌籃大賽沒料到是以戈登(Aaron Gordon)的「9分灌籃」最為大家熟知。「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)當時「少給」了他1分，不僅聯盟球星以此揶揄韋德，戈登本人還親自高歌一曲來嗆韋德，曲名就叫做「9/10」。

「滿分10分給9分，能不能修一下你的鏡片？滿分10分給9分，你在給我裝傻嗎。滿分10分給9分，我們又再來一遍。」

戈登除了灌籃厲害，歌喉也不錯，而且歌詞裡沒有直接點名韋德。韋德為此已經多次說明，他聽歌之後照例以幽默回應：「他應該拿9/10當註冊商標去賺點錢，這是我給他的免費建議(畢竟我毀了他100萬元)。」

灌籃大賽的獎金是技術挑戰賽和三分球大賽的兩倍，瓊斯(Derrick Jones Jr.)摘冠有10萬美元，戈登第2名有5萬美元。其實當天有3人給9分，但瓊斯是韋德熱火的隊友因此「嫌疑重大」，往後聯盟選擇評審時也應該把這層關係考慮進去。

(中時電子報)