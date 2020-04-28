大陸央視28日在「國際銳評」嚴厲指摘美國國務卿蓬佩奧，從多次公開將新冠病毒稱為「武漢病毒」，到汙蔑「中國未能及時報告疫情」，再到向大陸「追責索賠」……把在中情局期間推崇的「撒謊、欺騙、盜竊」那一套演繹得淋漓盡致。為達此目的，蓬佩奧謠汙蔑可謂登峰造極，帶有反智反人類色彩，不由令人懷疑他是否已經「失心瘋」。

「銳評」引述美國政治新聞網站Politico點名批評蓬佩奧：「不僅沒有展現出任何領導力，還利用新冠疫情打擊美國對手，尤其是中國和伊朗，這大大削弱了全球抗擊疫情合作，而合作是當下最緊迫的。」

大陸央視新聞移動網指出，所以，要說到追責，蓬佩奧才是最該被追責的人之一。作為美國首席外交官，他在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷散播「政治病毒」，挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒的幫凶。

文章稱，首先，病毒溯源問題是個科學問題，而非政治問題。早在2月中旬，27名國際頂尖公共衛生科學家就在知名醫學期刊《柳葉刀》發表聲明。蓬佩奧惡意將病毒與武漢掛鉤，無非是通過種族主義手法製造對立，抹黑陸方的抗疫努力，企圖藉此轉移視線，轉嫁責任，用心極其險惡。

評論指，其次，蓬佩奧對大陸隱瞞疫情資訊的指責完全是無中生有。疫情發生後，陸方第一時間向世衛組織報告疫情，第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列，第一時間同國際社會開展疫情防控合作。陸方還多次以時間線方式詳細介紹了疫情發布與國際合作等方面情況。

近日，美國加州發現2名死者很可能在1月就已感染新冠病毒且沒有大陸旅行史。哈佛大學全球健康研究所主任傑哈推測，新冠病毒或在更早時間（早於1月）就已在美國境內傳播。此前，美國疾控中心主任羅伯特．雷德菲爾德曾公開承認在去年9月開始的流感季中，美國部分流感死亡病例實際感染的是新冠肺炎。到底是誰隱瞞疫情資訊？蓬佩奧有勇氣給國際社會一個交待嗎？

第三，所謂向大陸追責、索賠的論調更是無理取鬧、嘩眾取寵。疫情不分國界，疾病不分種族。大陸和世界各國一樣都是疫情的受害者。不論從法律基礎還是事實依據，抑或是國際公義上，這一謬論都站不住腳，不過是個政治噱頭罷了。

(中時 )