針對近期西德州原油5 月合約收在每桶-37.63美元，引發投資人對基金可能有負淨值的說法，元大投信指出，基本上基金不會有負淨值的情形發生，若基金真的出現負淨值，投資人也毋須恐慌，根據期貨信託基金管理辦法37條之規定，期貨信託基金受益人之責任僅限於申購時所支付之申購價款，期貨信託基金之淨資產價值為負數時，該差額應由期貨信託事業負擔。因此基金淨值減損為零或負數對投資人最大損失是投入的本金。

另一方面，依據元大S＆P原油正2ETF(00672L)信託契約第25條之規定，若有信託契約規範情事之一發生時，經金管會核准及證交所同意基金終止上市後，基金才會進行下市清算作業，而規範的條件中包含了期貨信託公司認為因市場狀況，基金特性、規模或其他法律上或事實上原因致本基金無法繼續經營者；或因為本基金成立滿一年後，本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣五千萬元時等。

元大投信指出，不論條件為何，都需經金管會核准及證交所同意下市後，基金方能進行下市清算作業，且從該公司向金管會申請核准到基金下市，期間長達一個月，投資人仍可以在次級市場正常交易；惟若下市後進入清算程序時，依據信託契約第26條之規定，該公司將會依資產處分後之餘額，依受益權單位數的比例分派予各受益人。

(旺報 )