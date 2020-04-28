記憶體大廠威騰（Western Digital，WD）宣布推出專為行車記錄器與家用監控系統設計的全新頂級SanDisk極致耐寫度microSD記憶卡，為高耐寫度microSD記憶卡系列產品之一。

新記憶卡能提供比現有SanDisk高耐寫度microSD記憶卡高六倍的錄製能力，支援更長時間的影片錄製，讓消費者高枕無憂；其最高256GB容量的版本，更能夠連續錄製影片長達12萬個小時，相當於超過13年的影像拍攝時長。

SanDisk極致耐寫度microSD記憶卡經過工程設計，使用壽命長達數年之久，並經過各種嚴苛天氣環境的考驗。不論記憶卡裝載於高溫的汽車儀表盤中，或需要在雨中運作，消費者都可體驗最佳記憶卡效能。此記憶卡已通過測試，能夠耐高溫抗極寒，並可防水、防震與抗X光，即便在最嚴苛艱困的環境也能照常運作。

SanDisk極致耐寫度microSD記憶卡擁有Class 10及影片速度等級U3和V30，足以滿足錄製Full HD或4K高解析度影片所需效能。此新款記憶卡能滿足現今行車記錄器與家用監控系統對容量、效能與高可靠性的要求，讓消費者持續保存並使用他們所需要的影片。

(工商 )