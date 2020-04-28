錢櫃大火奪走5命，國民黨立委鄭天財昨在立院內政委員會質詢內政部次長花敬群之後有何處置？花敬群表示，火災詳細內容須由火場鑑定去掌握，但確實存在人為疏失，因此內政部將發文請台北市府移送檢調做偵查，並要求所有地方政府1個月內對KTV場所進行全面清查。

鄭天財追問，所謂移送對象是誰？是業者、包商、或是政府人員？花敬群表示，實質內容還是要跟地方政府確認，但之所以要做這樣的事，是為了防止有人脫產等，請北市府依據情況移送。

民進黨立委賴惠員質詢花敬群，內政部將如何協助火調？花敬群表示，為協助台北市政府，該有的管理都要做到位，目前看來是在施工時把消防設備全關掉，且沒有緊急救援計畫提出，「業者有明顯疏失。」

賴惠員問目前掌握到資訊，是誰把消防設備全部都關掉？花敬群說，尚未掌握到訊息，依他了解，施工單位的包商關掉是比較可能，但還要等待具體調查。

賴惠員問，將來如何提升防災教育？花敬群說，如何讓民眾瞭解火災時的處置與自救，長期都有在做宣導，經過這次事故，會與地方政府一起加強，把個案作為教案來宣傳。

台北市長柯文哲表示，27日起全面清查北市境內所有KTV、電影院等密閉式公共場所，另外針對全市錢櫃也要清查，若違法、沒通過建築工安檢查，不准營業，通過才准。北市副市長黃珊珊補充說明，消防局昨起會排程，希望最快這周能夠完成全面清查。消防局長吳俊鴻則說，全部清查完畢後，會跟對外說明。

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(中時電子報)