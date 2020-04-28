中華職棒獨步全球，成為首個開打的棒球聯盟，從開幕戰起便吸引國內外球迷的目光，不過這個現象恐會出現變化！據韓國媒體報導，下月5日即將開打的韓國職棒（KBO）已接近與美國有線電視聯播網《ESPN》完成協商，賽季開打後有望每週轉播韓職比賽。

美國疫情嚴重，全境體育賽事幾乎無法開打，因此《ESPN》便將目光投向亞洲，先前有傳出與韓職積極洽談轉播權，但卻希望能免費轉播，也因此雙方協商出現阻滯，韓職的轉播單位認為，訊號要打到美國必須增加經費，如果由韓方承受，但《ESPN》卻能無償讓其節目廣告賣得更好，是不合理的。

據《韓聯社》最新報導，雙方協商有了巨大進展，指出韓職與《ESPN》即將達成轉播協議，不過相關細節尚未出爐，僅知道轉播單位將讓《ESPN》每週轉播多場韓職賽事。

韓職預計在下月5日開打，屆時將與中職一樣閉門舉行，為了有效防止疫情爆發，韓職規定每位球員進球場前必須做多項測試，任何人除了在場上或是球員休息區外都必須戴上口罩，聯盟也不建議球員擊掌、握手，如果發現新冠肺炎相關症狀，該座球場必須關閉進行消毒。

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(中時電子報)