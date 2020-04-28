新冠肺炎疫情衝擊，利空消息眾多環伺下，全球政府努力救市，釋放資金進入市場，實施各種刺激經濟事項，台股27日再度大漲219.91點，收在10,567.27點，漲幅2.13％，盤面上共計有11檔如南六（6504）、恆大（1325）等股價創下歷史新高，強者恆強打敗大盤。

康和證券投資總監廖繼弘認為，2008年金融海嘯後，美國聯準會推出了量化寬鬆（QE）成功挽救資本市場，今年為了避免新冠肺炎疫情衝擊，更史無前例推出無限QE，再加上美國總統川普的刺激政策，全球資本市場資金氾濫，造成今年股市的異常現象就是經濟停滯、失業人數創高、經濟衰退的利空，但股市已經反彈超過兩成以上，其背後重要的因素就是錢太多及政府護盤。

廖繼弘表示，若投資人把市場利空消息摒除在操作之外，單單地關注台股技術面及指標，即可釐清頭緒並且戰勝股市場。

德信證券副總吳文彬表示，台股3月底以來反彈強勁，盤面上每天都有股價創歷史新高或創新高，意味著多方資金追逐力道強勁，建議投資人現階段順勢操作即可。

27日台股上市櫃公司中股價創下歷史新高的個股，依法人買超排序有南六、恆大、信邦、是方、台康生技、愛普、高端疫苗、瑞基、晉泰、勤凱、欣泰等個股，呈現強者恆強。

其中口罩大廠恆大27日股價大漲6.9元，漲幅9.89％，收在76.7元，鎖住漲停價，市場認為在疫情當頭時，口罩需求必然大增，未來既使疫情結束，口罩已成為民眾的防疫必需品，讓恆大享有更高的比益比評價。

台新投顧副總黃文清認為，27日股價創歷史新高個股集中在防疫概念股上，如南六、恆大、台康生技、高端疫苗、瑞基等，凸顯新冠肺炎疫情要遠離人類的經濟活動尚有一段時間，新冠肺炎與人類緊緊相隨之際，各國政府開始逐步恢復經濟活動，全球經濟將逐步脫離谷底而走揚，基於股市提前反應經濟一季到兩季，就可解釋台股反彈超過兩成的主因。

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(中時電子報)