陸軍542旅1輛CM-11勇虎戰車，昨天在新竹湖口北測中心進行基地訓練時，在爬坡過程中突然熄火，造成整輛坦克往下滑擦撞滑落邊坡，幸好發生當下，事故車上的士官兵正陸續離車，熄火戰車才滑動擦撞後方戰車後滑落邊坡，但副車長及駕駛仍受到擦傷沒有大礙。陸軍6軍團上午發布新聞稿表示，幸經車長和駕駛處理得宜才沒造成更大的傷害，有關肇案原因刻正由專案小組進行調查。

據了解，湖口的北測中心是戰車旅進行基地訓練的重鎮，542旅目前正在該基地整訓，發生事故的戰車在上坡時正巧遇上轉彎，卻突然熄火滑落邊坡，且擦撞到後方戰車。

陸軍第六軍團指揮部上午表示，裝甲542旅於昨（27）日17時許，在湖口營區實施訓練時，因上坡轉彎車輛熄火滑落邊坡，該車車長機警處置得宜，副車長及駕駛僅手、腳擦傷，經送往當地醫院檢查後，人員均無大礙，並已返營。有關肇案原因刻正由專案小組進行調查。

第六軍團指出，紮實訓練為部隊戰力的基礎，此次事件將援引為例，持恆強化各單位人員操作訓練及安全防險教育，確維戰力。

(中時電子報)