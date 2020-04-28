周一美股續揚，5月台指期開盤漲55點，為10600點，金融期及電子期齊開高。

永豐期貨指出，台指期周一上漲277點至10545點。價差方面，台指期逆價差縮至-22.27點，電子期逆價差縮至-0.7點，金融期逆價差縮至-1.91點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少338口至12336口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1985口至35289口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4992口，使留倉部位轉為淨多單4442口。

永豐期貨表示，周一台股在國際股市激勵下以高漲幅表態，不過目前技術面仍有靠近上檔季線反壓的隱憂，操作上還是要謹慎以對，而本周市場將會關注美國科技股的財報表現，如尖牙股中的蘋果、亞馬遜、臉書都在這周陸續公布，而另外就是雖然上周四、五油價再度回神，但周一亞洲盤時間油價再度下挫，因此本周油價也還是不可忽視的指標之一。

(時報資訊)