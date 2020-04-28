美國數個州已準備放寬為遏止新冠狀病毒大流行而實施的封鎖措施，讓人們重返工作、經濟重新啟動，周一美股上漲逾1%。重量級財報密集發布期於本周登場，將成為市場關注焦點。

美國政府近來推出總規模逼近3兆美元的紓困激勵方案，帶動美股收復大部分失地，三大指數目前距離2月創下的收盤高點已跌不到20%，標普500指數更可望在本月創下1987年來最大單月漲幅。惟部分分析師認為，在新冠肺炎療法真正問世之前，美股漲勢可能受限。

周一收盤，道瓊工業指數漲358.51點或1.51%，為24,133.78點。標普500指數漲41.74點或1.47%，為2,878.48點。那斯達克指數漲95.64點或1.11%，為8,730.16點。

標普500指數11大類股全面收高，在美國公債殖利率揚升帶動下，金融股漲3.61%，漲幅最大；地產股漲3%居次。工業、材料股亦表現不俗，分別收漲2.52%與2.64%。儘管原油價格再度重挫，但能源股收漲2.10%。

電動車大廠特斯拉大漲10.1%，對那斯達克指數的提振最大。媒體報導特斯拉已通知其加州汽車組裝廠部分員工復工。本周將公布財報的重量級企業包括開拓重工（Caterpillar）、谷歌母公司Alphabet、波音、臉書、蘋果、亞馬遜等。

(時報資訊)